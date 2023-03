Das Parken dominierte, wie berichtet, die jüngste Gemeinderatssitzung in Ossiach. Doch nicht nur die Einführung von Handyparken und eines Leitsystems sowie die Erhöhung der Gebühren waren Thema, sondern auch ein Parkplatz am Bleistätter Moor. Dieser, zumindest ein Teil davon, wurde von der Gemeinde Ossiach asphaltiert. Was jedoch laut Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen nicht rechtens sei.