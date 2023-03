Bettina Irrasch, Pflegeanwältin des Landes Kärnten und aus Frauenstein stammend, sagt über die Situation der Pflege in den Regionen St. Veit und Feldkirchen: "Pflegepersonen werden überall gesucht." Und was Heimplätze betrifft, so gibt es auch in beiden Bezirken Wartezeiten. "Jedes Pflegeheim führt Wartelisten." Im Kontakt mit Menschen, die die Pflegeanwältin kontaktieren, sei das auch immer wieder ein Thema, erzählt Irrasch. Auch würden immer wieder im Bezirk Betten aus Personalmangel gesperrt. "Aber es gibt auch Heime, die keine Betten gesperrt haben." Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den bestehenden stationären Einrichtungen, aber auch bei den mobilen Diensten, sieht Irrasch als Notwendigkeit an.