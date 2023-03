Einer der wichtigsten Aspekte der Polizeiarbeit des Jahres 2022 für Arnold Holzmann, Bezirkspolizeikommandant in Feldkirchen: "Wir hatten nahezu um ein Viertel mehr an Delikten, aber trotzdem eine Steigerung der Aufklärungsrate. Das ist top." Es gab um 212 Delikte mehr als 2021, die Aufklärungsrate des Jahres 2022 liegt bei 68,4 Prozent. "Obwohl die Latte höher lag, haben wir sie übersprungen." Das läge an der Motivation und dem Engagement der Beamten. "Und am vertrauensvollen Miteinander mit der Bevölkerung." Im Vergleich: Das gesamte Bundesland kommt bei der Aufklärungsrate auf 59 Prozent. "Die Aufklärungsrate wirkt extrem vorbeugend", sagt Holzmann. Sie schrecke potenzielle Täter ab.