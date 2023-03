Prinzipiell gibt es in Österreich keine Abschussprämien. Für Wildschweine wurden sie einmal diskutiert, aber nicht realisiert. Und auch seitens der Weidmänner informiert die Jägerschaft Kärnten: "Abschussprämien sind in den Statuten der Kärntner Jägerschaft prinzipiell nicht vorgesehen." Eine E-Mail sorgt jetzt allerdings für reichlich Diskussionsstoff. Der Inhalt: Ein Bild zeigt einen Jäger in der Gemeindejagd Treffen-Sattendorf (so die Beschreibung der Örtlichkeit), mit Gewehr, vor ihm liegen zwei geschossene Kormorane. In dieser Mail, die laut Adresse an ein Mitglied des Fischereivereinigung gegangen sein soll, wird der Adressat über den Abschuss der beiden Wasservögel, Ort und Zeitpunkt informiert. Die Kontonummer des Jägers wird gleich mitgeschickt, mit einem "Vielen lieben Dank". Gesendet wurde das Mail aus dem Büro der Jägerschaft Villach.