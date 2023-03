Simone Lackner aus Feldkirchen ist Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin (DGKP) sowie selbstständige DGKP für Aromapflege und Demenz. Lackner hat 2018 den stationären Bereich verlassen, weil sie mit dem System "nicht mehr zurechtkam", wie sie sagt. Heute gehört sie als Selbstständige dem bundeslandweiten Verein Lebenswert an, ist Prozesskoordinatorin für Feldkirchen. Der Verein bietet mobile Pflege an, er besteht aus selbstständigen Pflegekräften mit einem breit gefächerten Ausbildungsstand. In einem Facebook-Posting machte sie sich über die Situation in der Pflege, über den Pflegenotstand, Luft: "Es gibt Wartelisten ohne Ende bei den ortsansässigen mobilen Pflegediensten." Menschen mit hohen Pflegestufen würden aus Krankenhäusern entlassen, ohne Rücksicht darauf, ob diese pflegerische Hilfe hätten. Pflegeanbieter seien mit ihren Kapazitäten am Ende.