Am Montag hat der Frühling begonnen. Der kalendarische oder astronomische Frühling beginnt, wenn die Sonne senkrecht über dem Äquator steht, das ist entweder am 21. oder wie heuer schon am 20. März der Fall. Meteorologisch beginnt der Frühling übrigens immer am 1. März. Die ersten Frühlingsboten haben sich schon eingestellt, das zeigen Dutzende Fotos, die uns unsere Leserreporter zugeschickt haben. Schicken auch Sie uns ihrer Fotos an: reporter@kleinezeitung.at.