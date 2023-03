Am Montag hat der Frühling begonnen. Der kalendarische oder astronomische Frühling beginnt, wenn die Sonne senkrecht über dem Äquator steht, das ist entweder am 21. oder wie heuer schon am 20. März der Fall. Meteorologisch beginnt der Frühling übrigens immer am 1. März. Die ersten Frühlingsboten haben sich schon eingestellt, das zeigen Dutzende Fotos, die uns unsere Leserreporter zugeschickt haben. Schicken auch Sie uns ihrer Fotos an: reporter@kleinezeitung.at.

Dass auch das Wetter der Jahreszeit gerecht wird, das weiß Martin Ortner, Meteorologe der Geosphere Austria: "Passend zum Frühlingsbeginn wird es frühlingshaft warm." Am Montag lagen Kärnten und Osttirol zwar noch im Randbereich eines Mittelmeertiefs mit einer schwachen Front aus Nordwesten und die Sonne kam kaum durch die Wolken, doch das ändert sich rasch. "Ab Dienstag dominiert ein Hochdruckgebiet. Nach etwas Morgenfrost, allerdings nicht mehr als ein Grad minus, wird es sehr sonnig und mild und es sind Höchstwerte bis zu 20 Grad möglich", verspricht Ortner. Auch der Mittwoch zeigt sich von seiner schönsten Seite, laut dem Meteorologen wären an diesem Tag sogar 21 Grad möglich.

Bis 22 Grad

Am Donnerstag bleibt es in Osttirol, Unter- und Oberkärnten weiterhin sonnig, nur entlang der Karnischen Alpen werden sich vom Südwesten aus nebelartige Wolken stauen. Im Gailtal kann es immer wieder für längere Zeit wolkig bleiben. "Insgesamt wird es aber auch am Donnerstag einiges an Sonnenschein in Kärnten und Osttirol geben", sagt Ortner. Bei föhnigem Südwestwind werden die Höchstwerte in Osttirol und Kärnten zumeist bei 20 Grad liegen, im Lavanttal sind sogar 22 möglich.

Am Freitag kommt dann ein kleiner Wetterumschwung und Niederschlag. "Ein Tiefdruckgebiet nähert sich mit einer zunehmend feuchten Südwestströmung", erklärt der Meteorologe. Oberkärnten wird nach jetziger Prognose wenig Sonne abbekommen und am Nachmittag ist mit Regenschauern zu rechnen, das gilt auch für die Karawanken. In Unterkärnten wird es zeitweise trocken und sonnig. In der Nacht auf Samstag ist mit Regen zu rechnen.

Wochenende

Der Samstag und der Sonntag werden eher unbeständig, mit Höchstwerten in Tieflagen um die 15 Grad. "Noch sind sich die Modelle uneinig, ich glaube aber, dass es in Osttirol und Kärnten relativ trocken bleiben wird, wenn Regenschauer kommen, werden diese nicht allzu ergiebig sein", so der Meteorologe.