Am Sonntag, 19. März, um 17.10 Uhr, lenkte ein 15-jähriger Bursche aus dem Bezirk Feldkirchen sein Motorfahrrad auf einer Gemeindestraße in Feldkirchen und kam dabei in einem Kreisverkehr aus eigenem Verschulden zu Sturz.

Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das ELKI Klagenfurt eingeliefert.