Eigentlich hatte er alles richtig gemacht.

Weil er offenbar zu betrunken war, um selbst nach Hause zu fahren, holte eine 20-Jährige aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ihren Bekannten (37) am Sonntag gegen 5.30 Uhr vor einem Lokal ab. Auf dem Weg nach Hause in Richtung St. Veit wurde dem Beifahrer auf der Ossiacher Straße (B 94) in der Gemeinde Glanegg laut Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten aber schlecht. Die Frau hielt den Wagen in einer Ausweiche an der linken Fahrbahnseite an.

Der Mann, der dunkel gekleidet war, stieg daraufhin aus. Allerdings wollte er die Fahrbahn in Richtung des rechten Fahrstreifen überqueren, anstelle sich um den stehenden Pkw herum auf die linke Seite zu begeben. Ein nachkommender Autolenker (27) übersah den Mann und erwischte ihn mit dem rechten Vorderreifen am Bein. Der Fahrzeugbesitzer - er war Sanitäter und auf dem Weg zum Dienst - hielt sofort an, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde das Unfallopfer mit schweren Beinverletzungen in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.

Ein durchgeführter Alkotest beim 27-jährigen verlief negativ und ergab beim 37-jährigen eine mittelgradige Alkoholisierung.