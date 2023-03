Der Dünger von Lamas und Alpakas ist am Lamahof Marbauer ab Samstag, 1. April, in seiner "Rohform" gratis abzuholen. Am Eingang des Hofes findet sich dann ein Haufen, von dem sich jeder nehmen kann. Nicole Reichenhauser, mit Mann und Familie führt sie den Hof in Steuerberg, bittet die Abholer des Düngers aber um eines: "Bitte nur in Haushaltsmengen holen, damit auch andere noch was haben", sagt sie. Im Vorjahr wurde das nicht von allen Kunden beachtet. Eine Schaufel ist vorhanden, ebenso eine Kasse für Freiwillige Spenden. Das Geld wird in Futter für die Tiere des Hofes umgesetzt. Geeignet ist der natürliche Dünger für Pflanzen, Gemüse, Blumen in Hochbeeten ebenso wie in Blumenkisterln oder im Garten.