Ein klassisches Produkt, das eher auf dem Eis zu finden ist, kommt in der neuen Saison bei Krappfelder Eis ins Eis hinein: Ein Eierliköreis wird das heurige Saisonangebot verstärken. "Das hat sich so beim Bauernball in Feldkirchen ergeben", erzählt Petra Pobaschnig, Chefin vom "Krappfelder Eis". Dort unterhielt man sich mit einem langjährigen Zulieferer des Betriebes, Dieter Obereder, der auf seinem Schnitzerhof in Gnesau eine Bio-Eierproduktion betreibt und in einem kleinen Selbstbedienungsladen unter anderem auch das Krappfelder Eis verkauft.