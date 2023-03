Seit 2011 führt Andrea Kogler das Gasthaus Simale auf der Wegscheide. In dem kleinen Gasthaus wird am Holzofen gekocht, egal ob traditionelle Gerichte oder Speisen nach neuen Ideen. Kogler setzt dabei auf Regionalität und Selbstgemachtes. "Das ganze Wild, das wir verarbeiten, ist selbst erlegt", erzählt die Küchenchefin. Verschiedenste Kräuter, zum Verfeinern der Gerichte, werden selbst gesammelt und zu Trinken gibt es unter anderem Säfte aus selbstproduziertem Sirup. So finden zum Beispiel Maiwipfel, Löwenzahn oder Lavendel ihren Weg in das Glas.