Am Donnerstag, 16. März, brach aus bisher unbekannter Ursache auf dem Balkon einer Wohnung in Feldkirchen ein Brand aus. Zum Zeitpunkt des Brandgeschehens waren keine Person in der Wohnung wodurch sich die Einsatzkräfte auf die Löscharbeiten konzentrieren konnten.

28 Einsatzkräfte waren vor Ort © Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen

Die Löscharbeiten wurden von 28 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen, Waiern und Tschwarzen durchgeführt.

Es wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Weitere Erhebungen betreffend der Brandursache werden geführt.