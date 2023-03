Ziemlich genau zwei Jahre zog sich die Causa, nun dürfte sie endgültig erledigt sein. Gemeint sind die Ermittlungen ausgehend von der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates St. Urban im März 2021. Wenige Tage nach der Sitzung häuften sich in der 1500-Seelen-Gemeinde die Coronazahlen, von einer mutmaßlichen "Geburtstagsfeier" von Bürgermeister und Landtagsabgeordneten Dietmar Rauter (FPÖ) im Anschluss an die Angelobung war die Rede. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem Veranstaltungen aufgrund des "Coronaparagrafen" verboten waren. Die Staatsanwaltschaft ermittelte im weiteren Verlaufe wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, stellte die Ermittlungen aber wieder ein. Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft: "Die Ermittlungen haben nicht ergeben, dass es zu einem Fehlverhalten gekommen ist."