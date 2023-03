Ein kroatischer LKW-Lenker fuhr am Donnerstag gegen 0.15 Uhr im alkoholisierten Zustand auf der Turracher Bundestraße B95 von Turrach in Richtung Ebene Reichenau. Bei Straßenkilometer 59,100 kam er in einer Linkskurve links von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug kippte um und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal eingeliefert. Ein durchgeführter Alkomatentest verlief positiv. Am LKW entstand schwerer Sachschaden. Der Mann wird angezeigt.