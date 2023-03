Bis jetzt wurde es immer ruhiger in Feldkirchens Nachtleben. Lediglich die City-Clubbings im Stadtsaal brachten Bewegung in die Feldkirchner Fortgehszene. Seit 17. Dezember letzten Jahres gibt es aber wieder neuen Schwung in der Gastronomie: Die "Café-Bar Rauters" (vormals Piano-Bar) hat am Rauterplatz eröffnet. Chefin Katharina Rauter hat sich damit einen Lebenstraum erfüllt: "Ich habe zwar Köchin gelernt, aber wollte eigentlich schon immer als Kellnerin arbeiten." Zuletzt war die 33-Jährige als Masseurhelferin tätig.