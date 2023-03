Seit inzwischen zehn Jahren ist Hubert Single. Warum? "Es ist irgendwie kompliziert", sagt der 59-Jährige. "Wenn ich arbeite, habe ich wenig Zeit. Ich bin als Kinderspielplatzmonteur in ganz Österreich unterwegs und vor 20, 21 Uhr selten daheim." Das war für Frauen in seinem Leben öfters ein Problem, die sagten dann Sachen wie "Dann bleib' ich gleich alleine". Am Wochenende habe er dafür immer Zeit. "Man muss sich halt arrangieren", sagt der sportliche Alleinstehende aus St. Jakob im Rosental.

Jetzt sucht Hubert eine neue Frau für den Platz an seiner Seite. Sie sollte "eher sportlich sein. Das wäre super." Denn auch der 59-Jährige ist gerne in der Natur unterwegs: "Radeln, Ski fahren, Bergsteigen, ich mache da fast zu viel, aber irgendwas muss man ja tun." Nur zu zweit würde es halt noch mehr Spaß machen. Das Alter spielt für Hubert keine Rolle, das sei nur eine Zahl.

Hubert ist gerne auf den Bergen unterwegs © KK/Privat

Als der Bergfex den Aufruf der Kleinen Zeitung gesehen hat, sich als Single zu melden, zögerte er nicht lange: "An sich habe ich ja kein Problem, Anschluss zu finden, aber wo soll ich wen kennenlernen? Beim Radlfahren fahren sie vorbei, am Berg triffst dich auch nicht und Lokale zum Kennenlernen gibt's nicht mehr." Von Datingseiten haltet Hubert nicht viel. "Ich bin ein paar Mal damit eingefahren und von vorne bis hinten belogen worden."

Kein Problem mit Raucherinnen

Daher ist dem Rosentaler neben Toleranz und Offenheit Ehrlichkeit sehr wichtig. Man muss über alles reden können. "Es gibt nichts, womit ich mich nicht anfreunden kann. Solange sie nicht jeden Tag eine Kiste Bier trinkt, ist mir alles recht." Denn selbst habe er mit Alkohol zu kämpfen gehabt. Vor acht Jahren habe er aufgehört, "von einem Tag auf den anderen". Mit Raucherinnen hat Hubert aber kein Problem.

Ob seine Zukünftige Kinder oder Tiere hat oder nicht, ist ihm egal. "Jeder hat sein Vorleben. Man kann das nicht verlangen." Selbst hat der 59-Jährige eine Katze: "Sie ist mir vor drei Jahren zugelaufen." Namen hat diese keine. "Die ruft ja eher mich. Wenn sie Hunger hat, plärrt sie." Aber seine Freundin dürfte ihr einen Namen geben.