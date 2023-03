Derzeit weht kräftiger Wind durch Teile Kärntens und Osttirols. "Ein Südwestföhn fegt über die Karawanken. Wir messen gerade in Ferlach bis zu 80 km/h, in Bad Eisenkappel 70 und in Klagenfurt sind es um die 50", sagt Andreas Mansberger, Meteorologe der Geosphere Austria. Laut Mansberger wird sich der Wind aber Mittags, spätestens bis Nachmittag in die Berge verlagern.