Den Drang nachzufragen, woher Schmerzen oder Symptome kommen, hat Ärztin Esther Paukner-Rauscher (48) schon früh verspürt. "Ich wollte immer verstehen, was hinter den Erkrankungen steckt", schildert sie ihre Motivation, den Ursprung des Leidens aufzudecken. Daher war die Psychosomatik, die sich mit Beschwerden befasst, die psychisch überlagert sind, das richtige Fach für die Medizinerin mit Ausbildung zum Heilmasseur und Diplomen in Psychosozialer und Psychotherapeutischer Medizin. Im Jänner hat die "Wienerin auf Abwegen" die Leitung des Departments Psychosomatik und der Essstörungsklinik am Krankenhaus Waiern der Diakonie de La Tour übernommen und ist nach Villach übersiedelt, wohin die Familie nachkommen wird.