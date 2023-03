"Das, was zwischen 'ich dich auch' und 'du mich auch' steht, ist meistens die Beziehung", sagt Victoria. Und lacht dabei. Auch wenn nicht jede ihrer Beziehungen immer zum Lachen war. Das will die Villacherin jetzt ändern. Ein Mann soll wieder Platz in ihrem Leben finden. "Ich bin zwar gerne alleine und auch nicht einsam, aber zu zweit macht vieles noch mehr Spaß."

Teufelin zu Fasching

Langeweile kennt Victoria nicht. Sie liebt das Leben, die Natur, die Musik und den Fasching. "Heuer war ich beim Villacher Fasching als Teufelin verkleidet. Das wechselt aber jedes Jahr." Auch beim Karneval in Venedig war Victoria heuer, allerdings nicht verkleidet, denn "der hat nichts zu tun mit unserem schrillen Fasching. Der Karneval ist edel, mystisch, er hat ein eigenes Flair. Speziell heuer, ganz im Nebel".

Venedig ist die einzige Stadt, welche die Frohnatur, die sich selbst das Alter "60+" zuschreibt, immer wieder gerne besucht. Sonst will sie eher neue Orte kennenlernen, demnächst besucht sie zum ersten Mal Böhmen: "Fünf Tage lang, wir übernachten sogar in einem Hotel, in dem James Bond gedreht wurde." Ihr Traum wäre es, Schottland und Irland zu bereisen. "Mein Vater stammt von dort, leider habe ich ihn nie kennengelernt." Sehr gerne dürfte ihr Traummann Victoria auf ihren Reisen begleiten. "Zusammen Erinnerungen zu schaffen, Dinge, die einen verbinden, das wäre schön."

Victorias zukünftiger Partner sollte zwischen 65 und 75 Jahre alt sein, Nichtraucher, größer als 1,75 Meter und nicht zu sportlich. "In Maßen ist das ok, aber Freeclimber brauche ich keinen. Trotzdem soll er gesundheitsbewusst sein. Und ein Genussmensch, das ist ganz wichtig." Charakterlich sollte ihr Traummann humorvoll, herzensgut, gesellig und vor allem "an einer ernsthaften Beziehung interessiert" sein. Manchmal fragt sich die katzenliebende Kärntnerin (Hunde sind auch in Ordnung, wenn sie nicht zu groß sind), ob ihre Ansprüche zu hoch seien. "Aber ich denke mir, nein, ich sehe das als Wünsche." Gemeinsame Interessen seien wichtig, auch wenn man nicht jedes Hobby teilen müsse. "Ich sage 'Gleich und Gleich gesellt sich gerne, Gegensätze ziehen sich aus''", scherzt sie.

Keine schlimmen Lügen

Und wie darf er nicht sein? "Wenn er ein Kannibale wäre, wäre das vielleicht nicht ideal", sagt Victoria und versucht, dabei ernst zu bleiben. "Schlimme Lügen würde ich nicht verzeihen." Hierbei bleibt sie wirklich ernst – na ja, zumindest fast, denn gleich darauf ergänzt sie: "Wenn er sagt, 'Du siehst fantastisch aus!', auch wenn das nicht stimmt, wäre ich nicht böse."

Das Aussehen ist für Victoria zweitrangig. Natürlich sei das, was man zuerst sieht, auch das, was man zuerst wahrnimmt – und Gepflegtheit setzt sie voraus. "Aber das Wesen entscheidet. Und die Chemie." Selbst kleidet sich Victoria gerne schick und ein bisschen auffallender, es darf aber auch durchaus gemütlicher sein. "Passend zum Anlass, von schick bis verrückt, bei einem Countrykonzert letztes Jahr war ich im Fransenoberteil und mit Hut." Ihr Traummann dürfte sie gerne auf Soul-, Blues- oder Reggae-Konzerte begleiten. "Dafür koch' ich ihm ein Gulasch."

Bereit für Überraschungen

Warum Victoria Single ist, weiß sie nicht genau. 2011 hat sie sich scheiden lassen, nach zwölf Jahren Ehe. Nach der Scheidung habe es zwar eine Weile gedauert, inzwischen sind sie aber gut befreundet. "Wir verstehen uns jetzt als Freunde besser, als wir es als Paar taten." Danach folgten eine kürzere und eine längere Beziehung, 2018 machte sie Schluss. Es folgten Annoncen in Zeitungen und einige Dates, die richtigen Männer haben sich nicht gemeldet.

Doch jetzt wäre sie wieder bereit. Für ein gemeinsames Glaserl Wein am See oder Meer. Für kleine Botschaften auf zugesteckten Zetterl. Für einen spontanen Ausflug nach Tarvis auf eine Pizza. Für Überraschungen. Für Schmetterlinge im Bauch. Für die Liebe.