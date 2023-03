Es ist eine Premiere: Noch bis Sonntag, 12. März, üben 75 Feuerwehren der Feuerwehrbezirke Feldkirchen, St. Veit Klagenfurt Land und Spittal in Himmelberg in einem Atemschutzcontainer. Dieser stammt von der Firma Dräger, einem Unternehmen, das Medizin- und Sicherheitstechnik herstellt, und wurde von der Feuerwehr angemietet. Diese Art der Vorbereitung auf Atemschutzeinsätze bietet einen markanten Unterschied zu den gewohnten Übungsszenarien. Im großen Container - genannt "Fire Dragon" - sind die Teilnehmenden in Himmelberg einer Temperatur zwischen 150 und 400 Grad ausgesetzt. Der Container kann aber noch mehr. Das passiert durch die Verheizung von Gas.