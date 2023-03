Die fünf Jahre im Milesipark könnten auch so etwas wie eine Generalprobe für das nächste Jubiläum sein, denn im kommenden Jahr wird Bernadette Haag 20 Jahre Selbstständigkeit feiern. Mit 21 Jahren eröffnete sie das erste Geschäft in Feldkirchen, allerdings noch an einem anderen Standort. "Ich bin durch Zufall zur Selbstständigkeit gekommen und zum Geschäft in Feldkirchen", erzählt die 40-jährige Moosburgerin. Womit nun klar ist, was der Anlass der "Doppelfeierlichkeiten" im Salon war: Der Salon "Studio B06", wurde fünf Jahre, die Chefin 40.