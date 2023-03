Seitens des Projektentwicklers, der "Tomas Group" will man sich nicht zu den Plänen rund um das Sternenberg Resort auf der Hochrindl äußern. Im Unternehmen, dessen Kopf der Oberösterreicher Tomas Seitlinger ist, hält man an der Projektidee prinzipiell fest, aber man überlegt anscheinend Änderungen. "Das Sternenberg Resort steht. Aus Sicht des Betreibers überlegen wir, was dort oben für das Gebiet am besten ist." Mehr Information gibt es nicht.