Der heutige internationale Frauentag erinnert daran, dass es zum Thema Gleichstellung noch immer viel zu tun gibt. Wir haben junge Menschen in der Region befragt, wie sie das Thema in ihrem Umfeld erleben und was sie ganz oben auf die Aufgabenliste stellen möchten. Magdalena Brandl (18) aus Feldkirchen wünscht sich, "dass man Frauen und Männer als Gleichberechtigt betrachtet". Die Schülerin der HLW St. Veit findet, Vorurteile und Klischees über Geschlechterrollen sollten endlich der Vergangenheit angehören. "Männer dürfen weinen und Frauen als Mechanikerinnen Karriere machen. Geschlechterrollen in der Gesellschaft schränken ein und sind in vielen Fällen einfach Schwachsinn", erklärt sie und sagt: "Frauen müssen sich nicht immer klein machen, wir können auch das Steuer übernehmen!"