"Stolz bin ich, dass wir in fünf von zehn Gemeinden an erster Stelle sind", sagt Dietmar Rauter, Listenzweiter des Wahlkreises West und Bürgermeister in St. Urban, über das Wahlergebnis am Sonntag. Albeck und Gnesau sind die positiven Spitzenreiter. Um 7,44 Prozentpunkte ist die FPÖ in Gnesau erstarkt, in Albeck um 3,18 Prozent. Das Thema Windpark in Gnesau - es war einer im Gemeindegebiet geplant - sieht Rauter als Treiber dieses Ergebnisses. Die FPÖ spricht sich stets gegen die Errichtung von Windkraftanlagen aus. In Sirnitz sei es der anmtierende FPÖ-Vizebürgermeister gewesen. "Wir haben einen super Kandidaten dort mit Vizebürgermeister Markus Prieß".