Die Grünen haben ihr Wahlziel in Kärnten - nämlich wieder in den Landtag einzuziehen - klar verfehlt. 3,85 Prozent beträgt das vorläufige Endergebnis, zwar ist das ein Plus von 0,73 Prozent in Kärnten, dennoch zu wenig für den Landtag (Fünf-Prozent-Hürde).