Höchststrafe, anders kann man das vorläufige Ergebnis nicht einordnen: Das BFK kam bei der Landtagswahl am Sonntag im Bezirk Feldkirchen insgesamt auf 0,3 Prozent. Es gibt aber auch Kommunen, in denen es eine komplette Nullnummer für das BFK gab - nämlich in Ossiach (null Stimmen), in Gnesau (0 Stimmen) und in Albeck (0 Stimmen).