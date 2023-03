Im Heimatbezirk von Sebastian Schuschnig, Feldkirchen, hat die ÖVP fast überall zugelegt. Nur in Gnesau hat man 4,16 Prozent verloren – 18 Stimmen. Immerhin wird Gnesau von einem ÖVP-Bürgermeister, nämlich von Erich Stampfer, geleitet. Doch das minderte den Freudentaumel über das kräftige Plus kaum. "Immerhin sind wir über dem Kärnten-Schnitt und das in einer recht blauen Gemeinde", kann Stampfer sich noch ein bisschen freuen. Was das Minus eingebracht hat? "Die Windkraft. Ich habe mich wohl da etwas zu offen gezeigt, indem ich gesagt habe: Wir müssen drüber reden", analysiert er. Das wäre im Wahlkampf stark polarisierend ausgespielt worden. Hintergrund: In Gnesau war die Errichtung eines Windparks angedacht: