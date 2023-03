Der Bachlhof von Familie Pleschutznig liegt auf 755 Metern Seehöhe am Nussberg, ganz in der Nähe der Stadtgemeinde St. Veit. Seit drei Jahren wird der land- und forstwirtschaftliche Familienbetrieb von Johannes und Andrea Pleschutznig geführt. Schwerpunkt am Hof ist – neben der Milchviehhaltung – auch die Direktvermarktung. Die Familie vermarktet schon seit rund 25 Jahren selbst hergestellte Produkte, wobei viel Wert auf das Wohl der Tiere am Hof gelegt wird.