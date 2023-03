Alexandra Bresztowanszky, Chefin des Liftbetriebes auf der Hochrindl, hat gemeinsam mit Holzbaumeister Robert Schittenkopf am 1. Februar die K&B Holzbau aus St. Urban übernommen und das Unternehmen in S&B Holzbau GmbH umbenannt. Zwei Jahrzehnte lang haben Meinhardt Kelz und sein Team "Wohnträume aus Holz" wahr gemacht. Aus Altersgründen hat er sich schon seit längerer Zeit um eine Nachfolge bemüht und nun auch gefunden. Bresztowanszky: "Bereits Anfang Dezember 2022 haben wir mit Meinhardt Kelz per Handschlag die Geschäftsübernahme besiegelt und nun endgültig fixiert. Wir übernehmen ein weit über die Grenzen hinaus bekanntes, traditionelles und erfolgreiches Holzbauunternehmen mit einem perfekten Team aus Fachleuten und Spezialisten."

Fortbestand und Zukunft gesichert

Mit eben diesem Team und seinen "hohen Qualitätsansprüchen" hat sich das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen Namen gemacht. Schittenkopf: "Die Kunden können sich natürlich auch in Zukunft darauf verlassen, denn mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden wir die S&B Holzbau weiterhin auf höchstem Niveau und auf Erfolgskurs in eine gute und gesicherte Zukunft führen."

Meinhardt Kelz: "Ich möchte mich bei all unseren Kunden und Geschäftspartnern für das langjährige Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken und wünsche den neuen Eigentümern alles Gute sowie eine erfolgreiche Zukunft."