Seit 1. März ticken die Uhren an der Forstlichen Ausbildungsstätte anders, es gibt nämlich einen Wechsel an der Führungsspitze. Hans Zöscher, seit 2009 Leiter der FAST Ossiach, übergab das Zepter an Anna-Sophie Pirtscher, die sich auf das neue "umfangreiche und spannende Aufgabengebiet" freut. "Die ersten Eindrücke an der Forstlichen Ausbildungsstätte sind sehr positiv", sagt Pirtscher.

Partner seit Jahrzehnten

Seit 1953 bietet die Ausbildungsstätte "praxisnahe Bildungsveranstaltungen für kompetente Waldbewirtschaftung". Diese Jahrzehnte lange Erfahrung helfe mit, dass wissenschaftliche Erkenntnisse zur Findung von Arbeitsbestverfahren und "Bestpractise-Beispielen" unmittelbar in die Praxis transportiert werden. Den größten Anteil zuordenbarer Zielgruppen über den Tätigkeitsbereich der Ausbildungsstätte machen bäuerliche Waldbesitzer und Eigenwaldbesitzer kleiner Betriebsstrukturen aus.