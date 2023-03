Wohnungsreferentin Pecile: "Feldkirchen wird keine Stadt für Reiche"

Die Mietpreise sind in Feldkirchen 2022 am stärksten gestiegen, nämlich um 17,4 Prozent. Kritik an der Stadt wurde laut. Jetzt meldet sich Wohnungsreferentin Andrea Pecile (ÖVP) zu Wort.