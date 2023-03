Derzeit findet die 54. Nordischen Skiweltmeisterschaften in Planica (Slowenien) statt. Die Sprungwettbewerbe finden auf den Bloudkova-Schanzen statt. Feldkirchen war im Jahr 1960 Austragungsort des Nordischen Skitages. Gesprungen wurde auf der Skisprungschanze Pollenitz. Die Schanze wurde nach dem zweiten Weltkrieg gebaut. 1964 wurde sie umgebaut. Im Jahr 1999 wurde dann der Abbruch beschlossen. Mittlerweile hat sich die Natur die Überreste der Schanze fast zur Gänze"zurückgeholt". Moos und Unkraut haben sich angesiedelt und sind gewachsen. Viel erinnert nicht mehr an große Ereignisse, die dort stattgefunden haben. Am 16. Jänner 1960 haben sich zum Beispiel tausende Menschen im Zielhang versammelt und die Skispringer angefeuert.