Ein Hauch von Frühling war das in den vergangenen Tagen. An diesem Wochenende meldet sich der Winter aber noch einmal zurück. Vielerorts fielen in der Nacht auf Sonntag ein paar Zentimeter Schnee. Auch die Landeshauptstadt Klagenfurt präsentiert sich "angezuckert".

Aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse kam es zu Unfällen. Ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus Klagenfurt verlor auf der L 99 Köttmannsdorfer Landesstraße in Fahrtrichtung St. Egyden in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem betonierten Wasserschacht. Bei dem Unfall wurden die vier Mitfahrer (19, 19, 18 und 16 Jahre alt aus Klagenfurt) unbestimmten Grades verletzt und von den Rettungskräften ins Unfallkrankenhaus gebracht. Der Lenker wurde nicht verletzt. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Auch die Landeshauptstadt präsentierte sich Sonntagmorgen wieder "angezuckert" © Canori

Auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet ein 18-jähriger Klagenfurter auf der Turracher Bundesstraße B 95 im Bezirk Feldkirchen ins Schleudern. Der Wagen kam von der Straße ab. Bei dem Unfall wurden die 16-jährige Beifahrerin aus Klagenfurt und ein weiterer 19-jähriger Fahrzeuginsasse aus Klagenfurt leicht verletzt. Der Fahrer und eine weitere 16-jährige Mitfahrerin aus Tirol blieben laut Polizei unverletzt. Die Verletzten wurden von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Fahrzeugbergung erfolgte durch die Feuerwehr.

Winterliche Fahrverhältnisse auch im Raum Liebenfels © Hautzenberger

Einsätze hielten sich in Grenzen

Laut Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) hielten sich die Einsätze in der Nacht auf Sonntag in Grenzen. Die Feuerwehren mussten wegen "ein paar hängengebliebener Fahrzeuge" ausrücken. Laut Antenne Kärnten gilt derzeit Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge am Falkert und am Loibl (Stand: 10.50 Uhr). Die Schneekettenpflicht etwa auf der Turrach oder am Katschberg konnte mittlerweile aufgehoben werden.

Wegen des starken Windes gibt es am Sonntag keinen Skibetrieb auf dem Mölltaler Gletscher.

Der Ausblick

Am Sonntag lässt der Schneefall überall nach. Es bleibt aber kalt. Die Höchsttemperatur am Sonntag wird fünf Grad betragen, jene am Montag und Dienstag vier Grad. Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet: "Die zweite Wochenhälfte wird ein wenig milder, aber nächstes Wochenende könnte die nächste Kaltfront wieder Schnee bringen. Es ist mit einer unterkühlten ersten Märzhälfte zu rechnen." Der Frühling bleibt demnach auf Tauchstation.