In fünfter Generation führt Clemens Dörfler den Biohof Gut Grosshard in Powirtschach in der Gemeinde Feldkirchen. Vor zwei Jahren übernahm der 34-Jährige den Milchviehbetrieb mit rund 70 Tieren. „Wir produzieren pasteurisierte Milch sowie Frucht- und Naturjoghurt,“ berichtet der Landwirt. Der Großteil der Bio-Heumilch liefert er an die Bio-Käserei „Kaslab‘n Nockberge“ in Radenthein. Der Rest wird selbst weiterverarbeitet und in umliegenden Spar-Märkten oder im Selbstbedienungsladen am Hof direkt an der Gurktaler Bundesstraße angeboten. „Angefangen haben wir das mit meinem Berufseinstieg, mittlerweile verkaufen wir schon seit 13 Jahren einen Teil der Milch direkt bei uns“, sagt Dörfler.