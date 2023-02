Der kleine, aufrüstbare Fahrrad-Elektroantrieb, mit dem alles begann, empfängt die Besucher im Eingangsbereich. Gleich daneben, das, womit go-e derzeit viele E-Auto-Besitzer in Europa glücklich macht: die mobile Ladestation. Die "Steckdose" für das E-Auto wird an die Wand montiert, kann aber auch mitgenommen werden. Als Zwischenteil von Stromnetz (Starkstrom oder klassischer Anschluss mit Adapter) ermöglicht diese Box ein sicheres Laden des Autos, aber auch Feineinstellungen wie das Laden einzelner Phasen (schnelles oder langsames Laden, das ist in manchen Ländern auch gesetzlich geregelt), Laden beim günstigsten Stromtarif (zum Beispiel in der Nacht) oder das allgemeine Steuern via Handyapp. Das alles zu einem vergleichweise günstigen Preis am Markt.