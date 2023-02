Heimisches Lärchenholz in modernem Design und lichtdurchflutete Glasflächen sorgen sowohl außen als auch innen "für eine behagliche Atmosphäre". Gerhard Greimer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Feldkirchen, betont, dass bei der Planung dieses mobilen Sparkassenstandorts Wert daraufgelegt wurde, Bezug zur Region herzustellen. "Für uns war klar, dass an diesem Standort, der sich an der Kärntner Holzstraße befindet, heimische Rohstoffe zum Einsatz kommen sollen. Und durch den Einsatz von Kärntner Firmen bleibt die Wertschöpfung in der Region." Die Sparkasse Feldkirchen eröffnet in Himmelberg einen "finanziellen Nahversorger", die Erledigung von Bankgeschäften ist hier rund um die Uhr möglich.

© Sparkasse

Zentral an der Hauptstraße gelegen, direkt neben dem Marktplatz, bietet der Standort auf nur 15 Quadratmetern alle Funktionen, die für modernes Banking notwendig sind: Ein- und Auszahlungen, Kontoauszüge und Überweisungen. Über das Filial-TV informiert die Sparkasse Feldkirchen über alle aktuellen Angebote und Produkte. Für eine kurze Verschnaufpause bietet der Cube eine bequeme Sitzmöglichkeit.

Der SB-Cube ist alarmgesichert, barrierefrei zugänglich und zu jeder Jahreszeit angenehm klimatisiert. Sebastian Fischer, Filialverbundleiter der Sparkasse Feldkirchen: "Bereits seit dem Jahr 1986 sind wir in Himmelberg vertreten. Mit dem neu eingerichteten, modernen SB-Cube gewähren wir unseren Kundinnen und Kunden in der Region weiterhin unbeschränkten Zugang zu unseren Angeboten."

"Zukunftsweisendes Konzept"

Für Bürgermeister Heimo Rinösl erfüllt der SB-Cube ein Herzensanliegen: "Wir wollen unserer Bevölkerung wichtige Infrastruktur bieten. Die Leute in Himmelberg sollen ihre Bankgeschäfte im Ort erledigen können." Dieser Cube der Sparkasse Feldkirchen sei ein "zukunftsweisendes Konzept". Obwohl es sich um eine Selbstbedienungsstelle handelt, komme Service nicht zu kurz. "Ganz im Gegenteil", sagt Sebastian Fischer: "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Feldkirchen übernehmen die Betreuung und Servicierung des SB-Cubes. Sie sind über eine Hotline erreichbar. Bei persönlichen, finanziellen Anliegen statten wir unseren Kundinnen und Kunden gerne einen Besuch mit unserem E-Auto ab."

Bislang war die Sparkasse mit einer Filiale in Himmelberg vertreten, direkt gegenüber des jetzigen Cubes, "der Mietvertrag ist ausgelaufen", heißt es.