Es glich einer Odyssee. So bezeichnete WM-Bronzemedaillengewinner Alex Payer den heutigen Mittwoch. Seine Reise führte ihn von Bakuriani nach Tiflis, weiter nach Istanbul, "da habe ich den Flug versäumt und musste vier Stunden warten", weiter ging es nach Wien und mit dem Shuttle schließlich nach Graz. "Ich war heute 23 Stunden am Stück unterwegs. Ich habe langsam genug von diesem Tag und das Gefühl, dass heute nichts mehr Positives kommt", sagt der aktuell Weltcup-Gesamtführende, der sich im Qualifikationslauf zum Parallelslalom einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen hat. "Ich wusste, dass was kaputt ist, aber jetzt ist die Diagnose da." Am Donnerstagnachmittag wird der 33-Jährige operiert.