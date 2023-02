Die Botschaft ist ernst, der Inhalt auch - aber die Formulierung ist lustig. Die Polizei Kärnten warnt mit einem originellen und kreativen Facebook-Posting vor den Gefahren von Alkohol am Steuer. Im Social-Media-Team der Polizei-Pressestelle scheint ein Fachings-Insider am Werk zu sein.

"Lei Lei, He Lei, Bla Bla, Wai Wai. So tönen sie derzeit – die Faschingsgrüße in unserem Bundesland", schreibt die Polizei und warnt dabei vor Führerscheinabnahmen. "Im Fasching heißt es nicht nur in Feldkirchen Gluck Gluck..." Aber: "Nach Alkoholkonsum Hände weg vom Steuer", heißt es von der Polizei weiter. Denn ansonsten könnte es bei einer der zahlreichen Verkehrskontrollen für deinen Führerschein nicht nur in Hermagor und Umgebung "Lei Her" heißen…

Zur Erklärung

Zur Erklärung: Gluck Gluck ist der Faschings-Schlachtruf der Feldkirchner Narren. Angeblich gab es früher in keiner Bezirksstadt so viele Gasthäuser wie in Feldkirchen. So entstand der Narrenruf "Gluck Gluck".

Vom lustigen Posting sollte man sich aber nicht täuschen lassen. Wie immer, wird es auch heuer am Faschings-Wochenende verschärfte Alkoholkontrollen geben.