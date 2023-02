Im Tanzenberggraben in Deutsch-Griffen wurde Ende Jänner ein Mufflon-Lamm gerissen. Da der Riss in Siedlungsnähe stattfand und der Kadaver des getöteten Mufflons nur wenige Meter entfernt von einem Bauernhof liegen geblieben ist, war die Aufregung und Angst in der Gemeinde sehr groß.