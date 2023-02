Zwischen 6. und 12. März verwandelt sich die Hochrindl in eine Perchtenhochburg, allerdings wird man die sonst so "fürchterlichen" Gestalten einmal anders erleben. Die Ruinenteufel Albeck veranstalten nämlich gemeinsam mit dem Tourismusverband Hochrindl eine Perchtenchampionade, bei der sich Mitglieder von österreichischen Perchtengruppen im Skifahren, im Eisstockschießen, im Stock-Nageln und im Bogenschießen messen.

"Wir haben uns gedacht, dass wir Perchten uns nicht nur im November und Dezember treffen sollten, sondern auch einmal außerhalb der Läufe am Ende des Winters", erklärt Gerald Konrad, Obmann der Ruinenteufel Albeck. Ziel ist aber nicht nur eine Zusammenkunft und ein Kennenlernen außerhalb der regulären "Perchtensaison". Man möchte ebenso die Hochrindl zum Ende des Winters beleben: "Der Hintergedanke der Brauchtumswoche war auch ein schöner Saisonabschluss für die Hochrindl."

Brauchtumswoche mit Action, Musik und "Schmankalan"

So sollen in der letzten Woche, in der die Skilifte geöffnet sind, viele Abendveranstaltungen im Skigebiet für Stimmung sorgen. Musik und kulinarische "Schmankalan" begleiten die Gäste bei Aktivitäten wie Skifahren, Langlaufen und Winterwandern. Zudem gibt es die Liftkarten für die Mitglieder der Perchtengruppen zu stark reduzierten Preisen. "Der Spaß, das Miteinander, die Freude und das Bekenntnis zum Brauchtum und zur Volkskultur stehen im Vordergrund", heißt es auf der Webseite der Hochrindl.

Die erste Perchtenchampionade beginnt am Freitag, dem 10. März, mit Eisstockschießen und einer Nagelstock-Challenge beim Sternen Berg Gasthof. Am Samstag messen sich die Perchtengruppe dann beim Skifahren: Die Vierer-Teams müssen an einem Seil zusammengebunden gemeinsam ins Ziel fahren. Dabei gibt es Zwischenstopps mit Fragen zum Brauchtum. Die abschließenden Bewerbe sind Bogenschießen und Eisstock-Stinglschießen. Die Siegergruppe darf sich auf einen Überraschungspreis freuen.

"Wir wollen circa zehn Gruppen für die Perchtenchampionade gewinnen. Sie werden im JUFA Hotel untergebracht", verrät Konrad von den Albecker Ruinenteufeln. Die Perchtengruppe aus Albeck hat natürlich den Heimvorteil – welche vier Mitglieder für sie an den Start gehen, wird ausgelost.