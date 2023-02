"Gluck, Gluck – olé!" – tönte es noch bis vor Kurzem bei den Faschingssitzungen des Feldkirchner Faschingsklubs durch den Stadtsaal. Am kommenden Samstag, dem 18. Februar, wird dort aber nicht mehr Polonaise getanzt: Das von Gemeinderat Simon Niederbichler initiierte City Clubbing findet zum dritten Mal statt. Knapp 1000 Gäste waren bei den ersten beiden Veranstaltungen zu Besuch. Niederbichler war vor dem ersten Clubbing im August noch vorsichtig optimistisch, die Zahlen stimmen aber: "Das Event trägt sich von alleine. Durch den Veranstalter MF Marketing und die Sponsoren ist es möglich, das Ganze auch öfter als ursprünglich geplant zu machen." Beim ersten Mal sprang noch die Gemeinde unterstützend ein. Sponsoren wie Harald Jordan von der "Kümmerei" und die Sparkasse Feldkirchen werden auch für die nächsten Clubbings gesucht.

Vier Mal pro Jahr wollte man ursprünglich ein Clubbing im Stadtsaal veranstalten, um der Feldkirchner Jugend wieder die Möglichkeit zum Feiern anzubieten. Jetzt könnte sich Niederbichler aber auch einen Ausbau des Angebotes vorstellen: Bis zu sechs Mal pro Jahr will er ein Clubbing organisieren, wenn die Nachfrage so hoch bleibt.

Clubbing-Fotorückblick:

Dabei soll es aber nicht zwangsläufig beim Feldkirchner Stadtsaal bleiben: "Wir führen schon Gespräche mit anderen Veranstaltungsorten außerhalb des Stadtgebietes. In der Gemeinde wollen wir auch mehr Leben in kleinere Locations, wie zum Beispiel Gasthäuser mit Veranstaltungssälen, bringen. Dann aber ohne 'City' im Namen." Auch beim Musikstil könnte es in Zukunft etwas Neues geben – in einer "Trachten-Edition" will man musikalisch auch Richtung volkstümlicher Musik und Schlager gehen. Am grundsätzlichen Konzept will Niederbichler aber festhalten: "Wir bleiben auf jeden Fall bei den meisten Veranstaltungen im Stadtsaal und der Eintritt wird ab 16 Jahren gratis bleiben."