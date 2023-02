Vor rund 50 Jahren wurde in Steindorf der Eishockeyverein (EHC) gegründet. Das genaue Gründungsdatum ist der 23. September 1972, jedoch ging die Saison von 1972 bis 1973, "deshalb feiern wir in diesem Jahr", erklärt der sportliche Leiter des Vereins Armin Ratz. Hatte man damals sechs Gründungsmitglieder kann man sich heute über rund 150 Mitglieder im Verein freuen. "Wir haben eine großes Einzugsgebiet. Neben der Kampfmannschaft haben wir auch eine Damenmannschaft, die Nachwuchsspieler, eine Eiskunstlaufmannschaft und bieten seit Herbst wieder einen Eishockey-Kindergarten an", sagt Vereinsobmann Hans-Jürgen Tschernutter.