Ein Fleisch- und Wurstabholmarkt, der im Sommer in Feldkirchen eröffnet wird, sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Während Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) sich auf die Ansiedlung eines neuen Betriebs in der Tiebelstadt freut, kritisieren SPÖ-Mitglieder die billigen Preise des Fleisches und sprechen von unethischen Methoden. Auch Christoph Gräfling von den Grünen hinterfragte "den Mehrwert der Ansiedlung".

"Fairer als Großkonzerne"

Jetzt wehrt sich das Unternehmen gegen die Vorwürfe: "Als kleiner steirischer Familienbetrieb bezahlen wir unseren Lieferanten und Bauern sicher höhere und somit fairere Preise als die Großkonzerne, welche sich noch dazu zum überwiegenden Teil in ausländischem Besitz befinden", sagt Doris Grantner-Planitzer von der Geschäftsführung des Abholmarktes und fügt hinzu: "Wenn wir unsere Produkte günstiger anbieten als der Mitbewerber, hat das den Grund, dass wir nicht die Aufschläge benötigen – wie die großen Ketten, da wir eine schlanke Firmenstruktur haben und als Familienbetrieb regional agieren."

Man möchte auch in Feldkirchen alle Produkte zu günstigen Preisen an die Kundinnen und Kunden abgeben und bedanke sich bei Bürgermeister Treffner für die Chance, diesen Markt in der Region eröffnen zu dürfen. Die Filiale in der Tiebelstadt wird der 21. Standort des steirischen Familienbetriebs.

Kritik wegen "Unwissenheit"

Grantner-Planitzer betont außerdem, dass mit regionalen Lieferanten zusammengearbeitet wird. Bezüglich der Kritik hofft die Geschäftsführerin, "dass es sich nur um die Unwissenheit der beiden Parteien SPÖ und Grünen handelt, die zu dieser Kritik geführt hat".