Ein Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Sonntag in Gnesau ereignet. Es war 1.30 Uhr, als ein alkoholisierter Lenker aus dem Bezirk Feldkirchen mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße unterwegs war und rechts von der Fahrbahn abkam. Der 31-Jährige fuhr in der Folge über eine steile Böschung und stieß frontal gegen einen Baum.

Das Fahrzeug kippte nach links und blieb auf der Gemeindestraße auf der Fahrerseite liegen. Der 31-Jährige konnte erst mithilfe der Feuerwehr den Pkw über die vordere Beifahrertüre verlassen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Ein Alkotest im Klinikum Klagenfurt ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Führerschein wurde dem Mann gegen Bestätigung vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.