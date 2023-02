Wenn sich Adrian Pertl bei der Weltmeisterschaft in Frankreich durch die Slalomstangen kämpft, wird im Zielhang kaum noch ein Wort zu verstehen sein. Der "Fanclub Adrian Pertl" reist nämlich mit speziellem Gepäck in die französischen Alpen, um den Skifahrer aus Ebene Reichenau beim Slalom-Bewerb am 19. Februar auf das Podium zu peitschen: "Wir sind mit unseren Tröten mittlerweile schon überall bekannt, weil wir sehr viel Stimmung machen und auffällig sind", sagt Obmann Hans Peter Huber. Die einzigartigen Tröten der Truppe aus Reichenau kommen in Courchevel wieder zum Einsatz: "Es sind Lastwagenhupen, die mit einem Akku angetrieben werden. Wir strecken sie auf vier Meter hohen Masten in die Höhe, dadurch sind sie eh nicht ganz so laut."