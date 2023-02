32-jähriger Alkolenker krachte in geparktes Auto und floh

Um 2 Uhr in der Früh wollte der 32-Lenker sein Fahrzeg im Ortsgebiet von Himmelberg wenden und fuhr in einen geparkten Pkw, abgestellt in einem Carport. Danach fuhr der alkoholisierte Lenker einfach weiter.