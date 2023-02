Ein Forstunfall hat sich Mittwochmittag in der Stadtgemeinde Feldkirchen ereignet. Es war gegen 12.15 Uhr, als ein Landwirt in seinem eigenen Forstbetrieb einen rund 20 Meter langen Baumstamm mit der Seilwinde, die an seiner Zugmaschine angebaut war, über eine mit Schnee bedeckte, abschüssige Wiesenfläche zog. Auf dem rutschigen und steilen Untergrund erhöhte sich laut Polizeibericht die Geschwindigkeit des gezogenen Baumstammes und riss die Zugmaschine mit. Der Traktor stürzte in der Folge um.

Der 60-Jährige wurde an der rechten Schulter schwer verletzt. Er begab sich nach dem Unfall noch zu Fuß zu seinem rund 400 Meter entfernten Hof und wurde nach Erstversorgung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.