Eine optimale Fachkräfteausbildung ist absolutes Zukunftsthema. Vor allem in Zeiten des Fachkräftemangels ist es umso wichtiger, alle vorhandenen Kräfte für die Unternehmen und Facharbeiter zu bündeln. Deshalb startet die Wirtschaftskammer Kärnten das Projekt "Lehrlingscasting" in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen. "Ziel ist es Angebot und Nachfrage gezielt zusammenzuführen", sagt Robert Schratt, Leiter der Bezirksstelle St. Veit der Wirtschaftskammer.

Was beim Casting passiert? Betriebe, die sich online dafür anmelden können, zeigen, welche Ausbildungsmöglichkeiten sie bieten können, was auf die Lehrlinge zukommt. Und Jugendliche, die sich für einen Lehrberuf interessieren, bekommen Einblicke in den bevorstehenden Alltag der jeweiligen Berufe. In erster Linie richtet sich das Casting an Schulklassen, die sich ebenfalls für die Veranstaltung anmelden können.