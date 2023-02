17 geplante Windräder sorgten in der Gemeinde Gnesau in den letzten Monaten für heftige Diskussionen. Ecowind, eine Tochterfirma des deutschen Agrarriesen BayWa, möchte dort auf der "Schön" und auf der "Lichteben" einen Windpark errichten. Ein Teil der Bürgerinnen und Bürger stemmt sich vehement dagegen. Zur einst geplanten Bürgerbefragung soll es laut Bürgermeister Erich Stampfer (ÖVP) aber gar nicht erst kommen: "Es wird eher in die Richtung gehen, dass wir dem Projekt im Gemeinderat eine Absage erteilen werden. Ich habe es so vernommen, dass die Bürger mehrheitlich dagegen sind, da müssen wir gar nicht mehr befragen."